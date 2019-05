Orhan Bursalı: Güney Kore’de muhalif sanatçıları ‘fişleyen’ bakan ve genel sekreter hapis cezası almıştı

Cumhuriyet’in eski çalışanlarından dostum Ali Er’in gönderdiği mesajdan öğrendim, atlamışım: “Güney Kore’de, iki yıl önce, iktidarı eleştiren ya da muhalif adaya destek açıklaması yapan sanatçıların ‘kara listeye’ alındığı iddiası üzerine, savcılar soruşturma başlattı. Kültür Bakanı Cho Yoon-sun ve eski Devlet Başkanı Genel Sekreteri Kim Ki-choon ile bazı şüpheliler bu suçlama nedeniyle Ocak 2017’de tutuklandılar. Anadolu Ajansı ‘GüneyKore’de sanatçıların kara listeye alındığı iddiası’ başlığıyla haberi kısaca geçmişti. Aynı haberi daha derli toplu halde sputniknews’ın Türkçe sitesi ‘Sanatçılarıkara listeye alan Güney Kore Kültür Bakanı tutuklandı’ başlığıyla vermişti.”



Ali, gazeteciliğini sürdürüyor: “KültürBakanı, Başkanlık Genel Sekreterive diğer şüpheliler yargılandı. Bakan 2 yıl, genel sekreter 4 yıl hapse mahkûm edildi. Kararın detaylarına bakmak istersen ‘Ex-culture minister jailed for 2 years on appeal ya da South Korea court jails ex-culture minister over artist blacklist’ başlıklarıyla tarama yapabilirsin.”



Yani Güney Kore yargısı diyor ki: Sanatçıları devlet desteğinden mahrum bırakarak, bu amaçla kara liste hazırlayarak; ifade özgürlüğünü engelledin, ayrımcılık yaptın, baskı ve görevi kötüye kullanma suçları işledin!..

Orhan Bursalı’nın yazısı