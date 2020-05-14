Orhan Bursalı: Genlerimiz sosyal mesafe kavramına pek uygun değil

Homo sapiens olarak baktığımızda 50 bin yıllık yaşam biçimimizi ‘sosyal mesafe-maske-yalnızlık-tecrit’ gibi önlemlerle kökten değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa biz fabrikaları, çalışma koşullarını, kentlerimizi, bütün sosyal ilişkilerimizi genlerimizde kayıtlı davranış alışkanlıklarımız çerçevesinde düzenledik.

Bunu değiştirmemiz mümkün değil, genlerimizden silemeyiz bu kayıtları.

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Genlerimiz sosyal mesafe kavramına pek uygun değil. Sorun burada. Bu nedenle, hapis, para cezası, eve kapatma, polis, asker gibi, sopalar devreye sokuluyor. Bunların bile para etmediği kimseler oluyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı