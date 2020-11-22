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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Gemi karaya oturunca Avrupa’ya imdat çağrısı gitti

Gemi karaya oturunca Avrupa’ya imdat çağrısı gitti. Türkiye’den ve dünyadan gemiyi (ve kaptanı olan iktidarı-RTE’yi tabii) kurtaracak kimse yoktu. Dört bir yan çıkmaz sokak. İç, ekonomi ve dış politika, kör inançların kılavuzluğunda battı. 

Şimdi tam bir dönüş. Bu dönüşte MHP’ye yer yok, çünkü Bahçeli bunu yapamaz. Saray, MHP ile Avrupa’ya mı yürüyecek? Almanya Ülkü Ocakları’nı kapatırken… Avusturya karışırken… Ve ülke içinde yeraltı dünyasının silahları Kılıçdaroğlu’na doğrultulurken… Ve siyasete silah bulaşmışken…

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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