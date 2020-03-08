Orhan Bursalı: Gazetecilik yapmak isteyenlere ‘şahsımın memleketi’nde yer yoktur

Ben gazetecinin bana meftun olanını severim, tıpkı âşık olan işverenler gibi, icraatımı sorgulayanını değil, övenini, göz yumanı, kuyruk sallayanını severim, bu gazeteciler hiç işsiz kalmazlar, zenginleşirler, başkanla uçarlar, onlara soru sorarken yağlama yıkama olanağı bahşedilir…

Gazetecilik yapmak isteyenlere ise şahsımın memleketinde yer yoktur, onlar işsiz bırakıla, gazeteleri internet siteleri kapatıla, ocakları söndürüle, kırk katıra kırk satıra mahkûm edile… Düşman-hain-casus ilan edile…

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Orhan Bursalı’nın yazısı