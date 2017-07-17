Orhan Bursalı: FETÖ’yü FETÖ yapan ikinci dönemdi, yani AKP dönemi

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Ama FETÖ’yü FETÖ yapan ikinci dönemdi, yani AKP dönemi..

Bu dönemde pek çok açık pozisyonda gizlilik kalktı, yarı gizliliğe geçildi.

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Ama özellikle orduda son derece gizlilik sürdü.

Çünkü ordu içinde örgütlenmeleri en büyük güçleriydi, tayin edici ve en son hamle olarak kullanılacak…

İşte bu ikinci dönemde devlet içinde FETÖ tam FETÖ oldu. Ordu içinde darbe yapabilecek pozisyona da bu dönemde geldiler.

Burada sadece AKP’nin değil, aydın diye ülkeye kakalanan sözde “kanaatönderleri”nin de kullanışlı rolleri birinci derecede önemli.

Siyasi ayak, AKP döneminde darbe yapabilecek güce nasıl ulaştıklarının soruşturulmasıdır. Belki yakın bir dönem gelir, bu tümüyle soruşturulur. Hiç karşı değilim- AKP öncesine de gidilmelidir!

Kim bilir!

Orhan Bursalı’nın yazısı