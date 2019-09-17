Orhan Bursalı: Esas sorun içeride, bizde, iktidarda, üniversitelerde, anlayışta

Bunca tıp fakülteli vakıf üniversitesi var. Araştırmaları nerede? Devlet üniversitelerimizde İTÜ açık ara önde, ama binlerce akademisyenin çalıştığı diğer yüzlerce üniversite durumdan habersiz olsa gerek.

Şüphesiz buralarda da liyakat sorunu, bilim stratejisi, eğitim için akademik kadro mu, yoksa ağırlıklı olarak araştırma kadrosu mu, gibi çözülmemiş sorunlar… Sorunu çözmek için de yurtdışından akademik kadro çağrıları var.

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Esas sorun içeride, bizde, iktidarda, üniversitelerde, anlayışta… Bunu görürsek mesele çözülür.

Orhan Bursalı’nın yazısı