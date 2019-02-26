Orhan Bursalı: Esas, AKP-FETÖ ortak iktidarından bahsediyoruz

FETÖ’nün başarısı gizli yapılanmalarına ve siyasi partilerden desteğe bağlıdır. Esas, AKP-FETÖ ortak iktidarından bahsediyoruz.
Peki mesela başta Menzilciler, Nakşilerin çeşitli bilinen kolları gibi menfaat yapılaşmaların devlet içinde, poliste, alt-üst yargıda, idarede hükümetlerde dal budak sarması?
Şüphesiz son 16 yılı düşünecek olursak, AKP’nin bu yapılaşmaların adetaortak bir siyasi destekçi kurumuolmasıdır. Bizzat kurucular bu yapılaşmaların çeşitli uzantılarıyla ilişki içinde veya uzantıların ta kendisi oldular.
Soruya yanıt vermedik: Nasıl oluyor da binlerce aklı başında görünen insan bu yapılaşmaların parçası olabiliyor?
Sırrı menfaat buluşmasında ve devlet olanaklarının nimetlerinde, paylaşılmasında… Açılımı sonraya…