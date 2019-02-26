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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Esas, AKP-FETÖ ortak iktidarından bahsediyoruz

FETÖ’nün başarısı gizli yapılanmalarına ve siyasi partilerden desteğe bağlıdır. Esas, AKP-FETÖ ortak iktidarından bahsediyoruz. 

Peki mesela başta Menzilciler, Nakşilerin çeşitli bilinen kolları gibi menfaat yapılaşmaların devlet içinde, poliste, alt-üst yargıda, idarede hükümetlerde dal budak sarması? 

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Şüphesiz son 16 yılı düşünecek olursak, AKP’nin bu yapılaşmaların adetaortak bir siyasi destekçi kurumuolmasıdır. Bizzat kurucular bu yapılaşmaların çeşitli uzantılarıyla ilişki içinde veya uzantıların ta kendisi oldular. 

Soruya yanıt vermedik: Nasıl oluyor da binlerce aklı başında görünen insan bu yapılaşmaların parçası olabiliyor? 

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Sırrı menfaat buluşmasında ve devlet olanaklarının nimetlerinde, paylaşılmasında… Açılımı sonraya…

Orhan Bursalı’nın yazısı

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