Orhan Bursalı: Emperyalistlerin kankaları

iktidar etekleri altına sığınmış veya gözleri mezhepçilikten ve Şii düşmanlığından başka bir şey görmeyen eblehler, çok kullanışlılar, kendilerini hemen ortaya attılar, Süleymani öldürüldü diye sevinçten çığlık atmaya başladılar.

Neden bu sevinç diye meraktan çatlarken (!) iktidarın ‘destek ve adam deposu’, sözde akıldanesi, SETA’nın önde gelenlerinden bir ‘akademisyen’, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘görevli’ , TV’lerinde gözde ‘tartışmacılarından’ biri imdadıma yetişti -aynen şöyle-: “Bilmeyen varsa söyleyeyim. Tarih boyunca İran hiç dostumuz olmadı. Anlamayan varsa anlatalım. Son yedi senedir İran’la örtülü savaştayız.”

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2019’dan 7’yi çıkarın 2012 kalır. Suriye’yi bölme parçalama ve çökertme işlevi.

Ve buna karşı duran, Suriye’nin yanında yer alan bir İran!

Suriye’ye parçalamaya çalışan, adam boğazlayan IŞİD-El Nursa, El Kaide..

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Bu tarihlerden itibaren, iki üç yıl boyunca bu örgütlere, Şam’ı yıkma savaşında destek veren bir iktidar.

Ve bu örgütlere karşı sahada savaşan İran-Kasım Süleymani..

İtiraf ediyor!

İtiraf üç dört yılı kapsamıyor, bugün de İran ile örtük halde savaş halinde olduğumuzu vurguluyor!

Bu nedenle Kasım Süleymani gibi sahadaki bir gücün Amerikan emperyalistlerince öldürülmesine alkış tutuyor.

Emperyalistlerin kankaları..

Orhan Bursalı’nın yazısı