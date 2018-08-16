Orhan Bursalı: Ekonominin krize gebe olduğunun Amerikalılar farkında değil miydi?

Burada ana mesele, Trump’ın bir tweet’i ile ekonominin ve piyasaların nasıl bu kadar allak bullak olabildiği sorusu ve buna verilmesi gereken yanıttır.

Vahşi Batı’nın kovboyu bu tweet’i atarken, Türkiye’de piyasalarda bir panik havası yaratacağını bilmiyor muydu, biliyordu. Nitekim daha sonraki açıklamalarında, Türkiye ekonomisi zaten sorunluydu itirafını yaptı Beyaz Saray sözcüleri.

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Doların zaten 5 TL’ye tırmandığı, bunun da ekonominin zayıflığını gösterdiği, bir borç ekonomisinin her zaman bir krize gebe olduğunun Amerikalılar farkında değil miydi?

İktidar, Cumhurbaşkanı ve adamları, ülkeyi ekonomik olarak bu duruma sokmasalardı, zayıf, kırılgan bir ekonomi yaratmasalardı, Trump’ın bir tweet’iyle allak bullak olur muydu piyasalar?

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Daha doğrusu, Trump sonuç vermeyeceği veya çok zayıf bir etki yaratacağı için, kendisini açmaza sokacak böyle bir tweet atma cesaretini gösteremezdi.

Bu açıdan bakıldığında, iktidar dış olumsuz etkilere son derece açık ve hemen bir sallayışla dibe vuran bir ekonomi yarattığı için Türkiye’nin bu durumundan birinci derecede sorumludur.

Orhan Bursalı’nın yazısı