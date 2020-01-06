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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Dolar gücünü kaybettikçe, ABD’nin batışı daha da hızlanacaktır

ABD, ticaretin ve finansın küreselleşmesinde kaybedenler tarafındadır. Küreselleşmeyi kendi yararına tersine çevirmeye çalışarak, ticaretin kontrolünü yeniden sağlamaya çalışıyor. Bunu da, hâlâ ayakta olan dünya çapındaki askeri gücünü sallayarak yapmaya çalışıyor. Fakat bu kadar büyük askeri gücü ayakta tutmanın maliyetini de giderek kaldıramaz duruma geliyor. Doların itibarı da azalıyor ve yeni finans paraları doları tırmıklıyor. Dolar gücünü kaybettikçe, ABD’nin batışı daha da hızlanacaktır.

Dünya şu iki seçenekle karşı karşıya: ABD çöküşü ve egemenliğini sessiz sedasız ve ‘barış içinde’ kaybetmeyi kabul edecek mi? Yoksa gerektiğinde savaşı mı göze alacak…

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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