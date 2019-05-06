Orhan Bursalı: Diyelim seçim tekrarlandı, sonraki seçimler meşru mu?

Sonuçları büyük olur

Böyle bir kararın yansımaları büyük olur.

Eğer İstanbul için böyle bir sonucu gerçekten dayatıyorlarsa ve istiyorlarsa, ekonominin daha derin uçuruma yuvarlanmasını kabul ediyorlar demektir.

Bu da şu demektir: AKP ekonomik krizden çıkmanın yolunu, çok büyük bir enflasyon ve pahalılık dayatmakta görmektedir. Halkı daha yoksullaştırarak büyük bir servet transferi planlamaktadır. Yunanistan’da bankalar için Çipras ne yapmıştı?

Bunlar çok kötü senaryolar, biliyorum.

Ayrıca çok önemli bir nokta daha var.

Diyelim YSK, olmaz ya, tarihinin en büyük hatasını yaptı ve AKP dayatmalarına yol açtı.

Peki, diyelim ki seçimler tekrarlandı; Sonraki seçimler meşru mu?

Eminim YSK ülkeyi en azından şimdilik rahatlatacak bir karar açıklayacaktır.

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Orhan Bursalı’nın yazısı