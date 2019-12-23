Orhan Bursalı: Dış politikanın içine düştüğü çaresizliğin vardığı noktadayız

Dış politikanın içine düştüğü çaresizliğin vardığı noktadayız.

Çılgın olan kim?

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Yönetilemeyen ilişkiler, sorunlar ve yaratılan düşmanlıklar, içine düşülen büyük yalnızlıklar…

Tüm bunlar, Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh politikasını pasif bularak, askeri gücü ve çatışmacılığı öne çıkaran sözde aktif politikanın esiri olmanın sonuçlarıdır.

Uzun vadeli, her yönüyle düşünülmüş, sonuçları hesap edilebilmiş, diplomasiye ikna ve ortaklaşmaya hep öncelik veren çağdaş politikalar yerine, dinci-Osmanlıcı ideolojilerin boyunduruğunda günlük-aylık politikaların esiri olmanın sonuçlarıdır. Mısır öyle, Suriye öyle..

Orhan Bursalı’nın yazısı