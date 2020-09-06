Orhan Bursalı: Din de bu yöntemin en önemli aracı bizim gibi ülkelerde

Peki, siyasetin bunlarla al ver kazancı nedir? Onların yarattıkları oy, reklam, tanıtma faaliyetlerinden yararlanma dışında? Bir de acaba verdikleriyle aldıklarını oranlarsanız, buna değer mi diye sorsak?

Fakat özellikle sağ siyasetlerin beklentileri ve politikaları bunun dışında bir amaca yönelik: Tarikatların, cemaatlerin toplumun en azından bir kısmını tarafsızlaştırıp aslı astarı olmayan söylentilerle, siyasetin toplumsal kontrol mekanizması olarak hizmet verdiklerini unutmayın. Bu siyasete, özgür düşünen ve davranan birey değil, güdülen insan yığınları gerekli.

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Bu, çok bilinen bir toplumu gütme yöntemidir. Din de bu yöntemin en önemli aracıdır bizim gibi ülkelerde.

Orhan Bursalı’nın yazısı