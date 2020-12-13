Orhan Bursalı: Denklemi kurarsanız bizde ölüm sayısı 560 olmalı

Sadece karşılaştırma yaparak bir denklem kuracağım. 11 Aralık’ta Almanya’da 32 bin 734 vaka ve 604 ölüm gerçekleşti. Türkiye’de ise 32 bin 106 vaka ve 220 ölüm açıklandı. Yani aynı vaka sayısı ama bizde ölümler Almanya’nın üçte biri… Denklemi kurarsanız bizde ölüm sayısı 560 olmalı. Bu şüphesiz yaklaşık bir hesap. O da Türkiye’de tedavi olanaklarının en az Almanya kadar iyi olduğu iyi niyet düşüncesiyle… Eğer Almanya’nın koşullarının çok daha iyi olduğunu söyleyecek olursanız, günlük ölümleri 600’lerin üzerine çıkarmanız gerekir.

Orhan Bursalı’nın yazısı