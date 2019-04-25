Orhan Bursalı: Davutoğlu’nun hamlesi RTE’yi zorlar mı, amacı ne?

Bir süredir ‘parti kuracak’ haberleriyle kendinden bahsettiren Ahmet Davutoğlu, bir ön adım olarak, geniş bir açıklama ile kamuoyunun önüne çıktı.

Davutoğlu bu çıkışıyla aslında kendi politik programını açıkladı.

AKP içinde bir akım yaratabilir mi? Şimdilik, kısa vadede hayır. Ama çevresinde AKP’ye yakın insanlar var.

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Bu politik çıkışı, çevresini toparlama ve ilerisi için umut verme, onlara liderlik yapabileceğini gösterme amacını da güdüyor. Davutoğlu da egosu yüksek bir politikacı. Başarısız Suriye politikasının da mimarlarından.

Aslında geride başka bir oluşum daha var: Babacan ve geride duran Gül. Daha sessiz daha sakin, daha politik ve hemen öne atılmadan bekleyen.

Orhan Bursalı’nın yazısı