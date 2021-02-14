Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Daha neler göreceğiz neler…

Kutsallar sömürüsü şüphesiz ki asla vazgeçilebilecek bir şey değil. Hâlâ toplumu bununla dönüştürme çabası Himalayalar’a çıkmış olsa bile, bu yetmiyor.

Rakamlar bile yetmiyor artık. 

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Hem inançlar hem rakamlar… Hem de uzay muzay, Ay may ve aynı zamanda artık kurtuluşun yeni anayasa ile olacağı ve çağdaşlığa ulaşacağımız masallarına daha geniş yer açma zamanı.

Biraz da CHP’nin bittiği ve tabela partisine dönüştüğü gevelemeleriyle, Millet İttifakı’nın iktidar perspektifini halk nezdinde karartma çabalarıyla ve bunun için çeşitli aletler de kullanarak, 2023’ün mutlu büyük Türkiyesi’ne ulaşılacağı hayallerinin daha çok katmanlılarını dinleyeceğiz önümüzdeki 2 yıl içinde.

Daha neler göreceğiz neler…

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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26 ülke büyükelçiliğine atama

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Dört uluslararası örgüt daimi temsilcisi ile 22 ülke büyükelçisi merkeze alındı. Merkeze çekilen uluslararası örgüt daimi temsilciliklerine ve 26 ülke büyükelçiliğine atama yapıldı.

‘Sahte hoca’ya ‘örgüt propagandası’ suçundan tahliye

Sosyal medyada paylaşılan cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan ve ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘sahte hoca’ Burhan Dalgalı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada, tahliyesine karar verildi.