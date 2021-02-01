Orhan Bursalı: CoronaVac aşısının oluşturacağı antikorların yaşam süresi ne kadar? Bilinmiyor

Elde 25 milyon aşılı insan olacak. Burada başka bir sorun daha ortaya çıkacak: Acaba CoronaVac aşısının oluşturacağı antikorların yaşam süresi ne kadar? Bilinmiyor. Bir ay? İki veya üç ay? Bağışıklık sistemimizde kalıcı bir uyanıklık oluşturuyor mu, yoksa sistemimiz belirli bir süre sonra virüsü unutuyor tanımıyor ve enfeksiyona açık hale mi geliyor?

Ve… tüm bu nesnel durumu kontrol edecek ve ülkeyi bu anlam geleceğe taşıyacak, ilk elde 50 milyon daha, sonra belki yeni bir 50 milyon doz daha aşıyı ülkeye getirecek, daha güvenilir aşılara yönelik anlaşmaları gerçekleştirecek bir yönetim gerekli.

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Bunun bedeli bulaşmanın artması, kısıtlamaların sürmesi ve ekonomik sıkıntıların had safhada tırmanması olabilir.

Orhan Bursalı’nın yazısı