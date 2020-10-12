Orhan Bursalı: CHP’nin dinamizmi çok eksik, dolayısıyla millet ittifakı zayıf kalıyor

Çok temel bir sorun var, millet ittifakı için bu çabayı CHP Merkezi, kendi partisinin inşası, gelişmesi ve halk desteğini alması için yeterince harcıyor mu?

Dünkü yazımda 19 ankette CHP’nin başarılı bir gelişimini göremediğimizi yazmıştım. CHP neden güçlenemiyor?

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Millet İttifakı’nın büyük bir çekici güce, lokomotife ihtiyacı var.

Bugünkü durumda bu güç CHP, ama dinamizmi ve büyük potansiyeli çok eksik. Dolayısıyla Millet İttifakı da zayıf kalıyor.

Bir okur “Hocam sıçramayı bırakın kıpraşmıyor bile, iktidarın kendi kendisine bitmesini beliyor” diyor. Genel kanaat bu. Dolayısıyla, CHP’yi güçlendirecek ve büyütecek motor kendi kendini idare edebilecek bir güçte çalışıyor.

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Demem o ki kendi gücüne dayanacaksın, önce onu inşa edeceksin, her şeyden önce.

Orhan Bursalı’nın yazısı