Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: CHP neden yükselemiyor?

Başlığa, CHP neden yükselemiyor yazmıştım, değiştirdim. Ve bu sorunun bence nedenini başlığa taşıdım.

Çıkış noktam, yapılan anketler.

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Haziran 2018 seçimlerine göre, ortalamada biraz yükseliş var. Çok da anlamı yok. CHP’den diğer partilere oy kayışı mı var, yoksa iktidar blokundan CHP’ye oy kayışı hiç mi yok.

Durum ciddi bence. CHP, tamam, esnaf raporları açıklıyor, Kemal Bey çeşitli kesimlerle sık sık görüşüyor.

Ama bir dinamizm gözükmüyor.

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Mesele, Kılıçdaroğlu’nun görünürlüğünün ötesinde.

Faik Öztrak Bey’in günlük açıklamalarının da ötesinde sorun.

Milletvekilleri de sahada gözüküyor, sorunları dile getiriyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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