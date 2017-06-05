Orhan Bursalı: Bugünkü siyasal söylem ve düşünceyle tam bir kopuş yaşamalıyız

Nüfus büyüklüğü, gelirler arasındaki 1’e 350’ye varan uçurumlar, ekonomik sıkıntıların ve işsizliğin artması, bataklığa saplandıkça politik iktidar söyleminin daha büyük yalan üzerine inşa edilmesi, savaş politikası…

Ve üstüne üstlük iklimin dünya üzerinde giderek tüm sistemi çökertici etkisinin yıldan yıla artıyor olması…

Yaşanmaz ve yönetilemez bir dünya fotoğrafını netleştiriyor.

O halde bugünkü siyasal söylem ve düşünceyle tam bir kopuş yaşamalı ve geleceğin nasıl ve hangi temel üzerinde yeniden kurulacağını tartışmalıyız.

(…)

Yeni söz nedir? Dünyada yaşayan milyarlarca insan var. Yeni sözleri dile getirebilecek. Ama önce bir olguyu saptamadan ve aydınlığa kavuşturmadan, yeni sözü bulamayız.

Bu da, bugünkü tüm politik söylemin kofluğu, boşluğu ve sorunları çözemez noktasında yeteneksizliği ve yetersizliği..

Orhan Bursalı’nın yazısı