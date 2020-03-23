Orhan Bursalı: Bizim oto şirketlerinin solunum cihazı üretimine hazır olduğunu sanmıyorum

Solunum cihazı, COVID19 salgınında hastaların nefes almasını sağladığı için, hastanelerde bulunması zorunlu 1 No’lu cihaz. Virüs, akciğerleri esir alıyor ve solunum yetmezliği ile hastalar nefes alamıyor, boğulacak gibi oluyor. Bu cihaz nefes aldırıyor ve hayata tutunmalarını sağlıyor.

Ülkemiz hastanelerinde toplam 28 bin adet solunup cihazının bulunduğu belirtilmekte. Daha fazla ihtiyaç olduğunda?

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Zor koşullar, toplumu yaratıcı kılar. Mesela haberlere bakıyorum; Almanya, İtalya, ABD, İngiltere hükümetleri, yerli oto şirketlerinden solunum cihazları üretimine soyunmalarını istemiş! Çünkü çok ihtiyaç var! Tesla bile harekete geçmiş. Lüks oto şirketleri solunum cihazı üretimine soyundular! En azından bazı parçalarını! Volkswagen 3D (üç boyutlu) çizim ve yazıcılarını bu işe tahsis etmiş.

Bu gidişle COVID19 salgınının 100 bin kişiden daha fazlasını etkileyeceğinin hesap edildiği ülkemizde, büyük ihtiyaç için yurtdışına, Çin’e mi başvurulacak? Bizim oto şirketlerinin böyle bir üretime hazır olduğunu sanmıyorum.. Peki, ne yapacağız?

Orhan Bursalı’nın yazısı