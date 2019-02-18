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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Birbirleri olmadan var olamayacak iki parti

Kılıçdaroğlu’nun “Tank fabrikasınınsatılmasına ne diyorsun, yoksa bu savunmaaçısından can alıcı fabrika ‘yerli milli’ değil miydi” sorusuna MHP liderinin verdiği yanıtı biliyorsunuz, seninköklerin dışarıda benzeri laflar! Dam üstünde saksağan bile değil! Ama vereceği yanıtı mı vardı?.. 
Bu ülkenin “milli ve yerli” beyinlerinin yarattığı stratejik bir tesisin satılmasına bile ses çıkartamadığına göre MHP, AKP’nin politikasına tam eklemlendi, kılık değiştirdi demektir. Zaten önceki gün yayımladıkları “Cumhur İttifakı” bildirisi bu yolda atılmış güçlü bir adım. Birbirleri olmadan var olamayacak iki parti.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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