Orhan Bursalı: Binali beyin seçimlerin yenilenmesine karşı olduğunu duyuyorum, yeniden aday da olmaz

Binali Bey mahcup, ortalıkta dolaşmıyor, seçim gecesi kendisine “kazandım açıklamasını yap” dedirten güçten sonra, 12 gün kadar ortalıkta görünmedi, sonra bir açıklama yaptı ve seçmen son sözünü söyledi dedi. Binali Bey seçimi kaybettiğini biliyor. Erdoğan da biliyor. Binali Bey alavere dalavere ile o koltuğa oturmaz. İçine sindirmez. Şunu da belirteyim: Seçimlerin yenilenmesine de karşı olduğunu duyuyorum. Yeniden aday da olmaz.

Binali Bey zaten zoraki aday oldu, hiç istemedi; ilçe belediye başkan adaylarının, İstanbul teşkilatının belirlenmesinde söz sahibi olmak istedi, ama Reis varken böyle isteklerde bulunmak olmaz.

İstanbul’da kaybeden Binali Bey değil, Parti Başkanı Erdoğan. Her şeyi belirleyen ve tüm mitingleri yapan, konuşan, oy isteyen.. Ve son gün İstanbul’da 8 ilçede boy gösteren…

Binali Bey kurban, mazlum. Ben geçmişte de Erdoğan’ın kendisine rakip olabilecekleri saf dışı bıraktıklarını çok sık analiz ettim.

Orhan Bursalı’nın yazısı