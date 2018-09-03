Orhan Bursalı: Berberoğlu, Kavala ve Erdem yakında serbest kalabilir

İktidar AB ile bir ittifak oluşturdu. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik krizini de hafifletmenin bir aracıdır.

Dış ekonomik çevreler Erdoğan’ın ekonomi üzerindeki etkisinin kısıtlanmasını ve MB’nin bağımsızlığını (hatta damadın ayrılmasını) zorunlu görürken, Ankara buna karşılık AB reformları sürecek politikasıyla (veya havucuyla mı desek), yatırım koşullarının iyileştirilmesini sağlamaya çalışıyor.

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Kim bilir, büyük borçların ertelenmesini de. Bu bağlamda Enis ve Kavala’nın ve Eren Erdem’in yakında serbest kalmasını umabiliriz.

Orhan Bursalı’nın yazısı