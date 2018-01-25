Orhan Bursalı: Başkanlık seçimi Afrin’i belirlemiş olabilir

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Afrin operasyonu gecikmeliydi ama zamanlaması da mükemmeldi. Seçimlere az bir sürenin kalmasıyla Afrin’i siyasi olarak yan yana koyabilirsiniz. İktidar erken seçim konusunu şüphesiz ki gündeme getirmeyecek. Ta ki bu konuda kesin kararını verinceye kadar. Bazı anketlerin AKP’nin oylarının yüzde 40’lara doğru inişini göstermesi, Başkanlık seçiminin garanti gözükmemesi, Afrin’i belirlemiş olabilir.

RTE’nin referandumun ikinci ve tamamlayıcı ayağı olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimini “mutlaka kazanma” kararlılığı biliniyor. Seçimleri kazanacağına inandığı anda yapacak. Erken veya zamanında.

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Fakat ekonomi çevreleri seçimlerin bu yıl içinde, 15 Temmuz’da yapılacağının ekonomik işaretlerini görüyor.

Seçim eylülde de yapılabilir. Özetle, Afrin gibi büyük operasyonların seçimlere etkisini düşünmeyecek, iktidar planları içine almayacak siyaset yoktur. Tabii içeride nasıl bir ortamda seçimlere gidileceği, OHAL’in yanı sıra şimdi de savaş koşullarının da giderek var olan kısıtlı özgürlükleri dahada sınırlandıracağı ve her şeyi kendi lehine koşulları da iktidar yaratıyor…

Orhan Bursalı’nın yazısı