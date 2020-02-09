Orhan Bursalı: Başbuğ’a açılan dava gösteriyor ki, ortaklaşa kumpasın soruşturulmasından büyük korku duyuluyor

Yani 2003- 2014 dönemi AKP – Fetö işbirliği… Bugün Fetö elemanlarının yargılandığı tüm mahkemelerde izlediğimiz olayların ortaya çıkan belgelerin iktidarla yakın ilişkisi var. Gülen’e hayranlıklarını haykıran siyasi şahsiyetler iktidarda görevdeler.

Meclis’te asla siyasi ayağın araştırmasına izin verilmemesinin nedeni bu.

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AKP 2009 yasasıyla Fetö’ye Ordu’da temizlik yaparak kendi elemanlarına darbe girişiminde bulunmanın yolunu açtığı apaçık meydanda. Bu yasa neden eleştirilmesin, dokunulmazlığı mı var?

AKP, Fetö’yü bu düzenin kurulmasında bir araç olarak kullanmıştı.

Subaylara pardon diyerek ve üç beş kuruş tazminat vererek olayın kapatılabileceği mi sanılıyor.

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Başbuğ’a açılan dava gösteriyor ki, bu ortaklaşa kumpasın soruşturulmasından büyük bir korku duyuluyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı

