Orhan Bursalı: Barışmayın, sevişmeyin, savaşın! 

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Şimdi söylenenin tersini dile getirin ve Türkiye’nin içine sokulduğu absürtlüğü görün: Savaş halk sağlığı için birebirdir, öyle ki tüm kanserleri öldürür, iltihapları giderir… Barış insan ve toplum katilidir… Barışmayın, sevişmeyin, savaşın!

Beğendiniz mi bayım! Hayır, sizde utanacak yüz olduğunu hiç sanmıyorum.

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Ağzını açtığında, daha söz bile dışarı çıkmadan, ne demek istediğini anlayacak ve yakanıza yapışacak iktidar borazanı adalet gömücülerle dolu etraf.

Yahu diyorsunuz, tiyatronun sahne arasında ve soruyorsunuz, Afrin’e askeri müdahalenin haklılığını Avrupa’ya, dünyaya anlatmaya çalışıyorsunuz, diplomatik ataktasınız.. Şu sırada iktidar için en önemli mesele… Ama savaş sağlığa zararlıdır diyen, bir anayasal kuruluşun, Türk Tabipleri Birliği’nin tüm yöneticilerini hedef gösteriyor, içeri alıyorsunuz, üstüne üstlük toplu saldırılara girişiyorsunuz.. Bu doğru mu?

Bu kadarı ayıp değil mi?

Orhan Bursalı’nın yazısı