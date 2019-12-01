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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Babacan ‘olmadı baştan’ın adı mı?

Ali Babacan’ın iddiası şu: AKP, kuruluşta doğru politikalar izliyordu, sonra bu politikalardan saptı. Sapmasaydı bugünkü ağır ekonomik kriz, dış politikada yalnızlıklar, bugünkü sorunlar ortaya çıkmazdı. Ben ve arkadaşlarım şimdi kuruluştaki politikaları izleyeceğiz. Çünkü o politikalar sayesinde AKP parlak zamanlar yaşadı. Parlamenter sisteme geri döneceğiz.

Ali Babacan, 2015’e kadar AKP’nin ekonomi kurmayıydı. Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. 2002’den 2015’e kadar 4 dönem milletvekili seçildi. 2015 Kasım seçimlerinde ise hükümette kendisine görev verilmedi.

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Orhan Bursalı’nın yazısı

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