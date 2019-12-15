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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Aslında, Cumhurbaşkanını zamanı gelince, terbiyeli bir sözcük kullanırsak terk etmeye hazır ‘dava adamları’ da bolca var

Dava, davam, davamız.. Cumhurbaşkanı’nın safları kendi etrafında “yapıştırıcı” olarak kullandığı davamız meselesini takan pek kimse kalmadı. Tabii ağırlıklı olarak “Erdoğan olmazsa biz bir hiçiz” diyenler ve şimdilik iktidarda olmanın avantajını – avantasını kullanan ve “dur bakalım ne noolcek” bekleyişi içinde olanlar dışında.

Aslında, Cumhurbaşkanı’nı vakti zamanı gelince, terbiyeli bir sözcük kullanırsak terk etmeye hazır “dava adamları” da bolca var. Bülent Arınç’ı hiç tartışmam. Ortaya çıktıklarında “Sen de mi Brütüs” diye adlandırılacaklar var. Tabii siyaset bir kişisel gelecek, para kazanma, ihale alma vb. meselesidir ülkemizde aynı zamanda ve daha çok bu gibi partilerde. Hele milletvekilleri ve ailelerine tanınan imtiyazlar bu konuyu daha cazip kılar..

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Bir fikir – ideoloji tartışması hiç değildir AKP saflarında..

Orhan Bursalı’nın yazısı

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