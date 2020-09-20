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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Artık CHP içinde koltuk kavgasının aleti olmayalım

CHP’yi CHP yapan Atatürk’ün partisi olmasıdır. Onun kodlarıdır. CHP içinde kim başa gelirse gelsin, bu kodları dışladığı anda milletten de kopar, yıkılır gider: Atatürk, Mustafa Kemal, Kurtuluş, Kuruluş, Cumhuriyet, bağımsızlık, laiklik, özgürlük, eleştirel düşünce fikri hür nesil ve bilim..

Artık CHP içinde koltuk kavgasının aleti olmayalım.

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Canan Hanım’ı partililer oraya getirdi. Bırakın İstanbul’u hallaç pamuğu gibi atsın arkadaşlarıyla ve ülkenin esenliğe kavuşmasına karınca kararınca yardımcı olsun.

Bunu yapamıyorsa eminim kendisi çeker gider.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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