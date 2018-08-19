Orhan Bursalı: Ankara’nın kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu bir hikâyedir kimse onlara ‘derebeylik’ vermez

Suriye ülkesini kurtara kurtara geldi, kontrolümüzdeki kendi topraklarına dayandı. Teröristler orada. Rusya – İran-Türkiye arasındaki Astana Anlaşması İdlib’de savaş denetlemeyi öngörüyor ama teröristler hariç. Suriye’yi parçalamaya, Şam’ı yıkmaya ve ayrı devletçikler kurmaya yeminli ne kadar terör örgütü varsa hemen hepsi İdlib vilayetinde.

Suriye bunları temizleyecek, topraklarını kurtaracak ve ülkesinin birliğini sağlayacak. Ama nasıl? Dayandığı topraklarda Türk askerleri var! Ayrıca teröristlerin denetiminde Suriye halkı da var.

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Hayatın ta başından beri gelip dayattığı siyaset, Ankara ile Şam’ın yeniden el sıkışmasıdır. Ankara’nın kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu bir hikâyedir. Kimse onlara, arkasında Türkiye’nin olacağı bir “derebeylik” vermez. O nedenle, ÖSO’ya boşu boşuna yüz milyonları yedirip durmayın. Yazık paralarımıza…

Ankara’nın yolu daraldı. Lavrov ile nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerine görüşmeler sıklaştı. Akar ve MİT Başkanı Rusya’ya gitti. Çavuşoğlu,

“Teröristlerle sivil halkın nasıl ayrışacağı önemli” demeye yöneldi. İdlib önümüzdeki süreçte Suriye’ye devredilecektir. Teröristlerin nasıl ayıklanacağının görüşmeleri yapılıyor.

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Orhan Bursalı’nın yazısı