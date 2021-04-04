Orhan Bursalı: Ankara, Rusya ile ABD arasında ikili oynuyor

Suriye’de Moskova-Şam ve Tahran, Suriye’nin yeniden toprak – ülke birliğinin sağlanması için sahadalar.

Diğer cephe ise ABD: Suriye’yi parçalamak ve Fırat’ın doğusunda kendilerinin kontrolünde bir PKK yapılanması -özerk veya ulusal- kurmak için sahada.

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Türkiye ise bir üçüncü güç olarak orada. Fırat Kalkanı bölgesinde 32 km. derinlikte bir alanı, ÖSO güçleriyle kontrol ediyor. Azez bölgesinde ve İdlib’de sınırlarımızdan içeriye, dar bölgeleri kontrol ediyor.

Ankara, Rusya – ABD arasında ikili oynuyor! Suriye’nin ülke – toprak bütünlüğünü savunuyor görünüyor ama Fırat’ın doğusunu işgal altında tutan ve orada bir özerk – ulus yapılanması için çırpınan ABD’ye de davetiye çıkarıyor: Suriye’de bizi destekle!

Ankara şuna inanıyor: ABD, Fırat’ın doğusundan çıkmaz, orada bir PKK yapısı kuracak, Suriye’yi parçalayacak. Böyle bir durumda biz de kontrol altında tuttuğumuz bölgeleri elimizde tutmak için girişimlerde bulunmalıyız.

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Bu arada Rusya ve Şam, Fırat’ın doğusunda ABD’nin desteklediği güçlerin elindeki petrol sahalarını ve tankerlerini bombalıyor.

İdlib’de de Ruslar ve Şam, sınırımızda sıkışmış terör güçlerinin üzerinde söz verdiği kontrolü de Ankara’nın yapması çağrısında bulunuyor.

Durum zor ülkemiz için.

Orhan Bursalı’nın yazısı