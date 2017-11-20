Orhan Bursalı: Ankara kaba bir politika izliyor

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Ankara kaba bir politika izliyor. Kabalık tepeden tırnağa.

Bugün artık NATO başka Avrupa Birliği başka.

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NATO esas olarak Amerika’nın sırtında, daha bence NATO = ABD bile diyebileceğimiz bir sürece girdik. İki büyük güç arasında çok önemli ayrılıklar var. AB, ABD’nin artık Avrupa savunmasını üstlenmeyeceğini gördü. Ve önceki gün 23 AB ülkesinin imzaladığı PESCO (Savunma Alanında Kalıcı Yapıda İşbirliği) askeri ittifakını kurdu. Savunma ve silah sistemlerini geliştirecekler. Yani bir Avrupa Ordusu gündemde.

NATO sanki ABD ile Avrupa Ordusu arasında bir çatı ittifakına dönüşecek. AB ülkelerinin NATO içindeki rolleri, konumları nasıl etkilenecek, neler olacak henüz bilmiyoruz.

Bu durum Türkiye’yi ilgilendirmiyor mu?

Orhan Bursalı’nın yazısı