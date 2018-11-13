Orhan Bursalı: Andımız ile Türkiye büyük hedef ve amaçlarına varmada aracı olmamıştır

Türk kimliği ırkçılık değildir. Tıpkı Fransız, Alman kimliği gibi.

Andımız, bir ulus oluşturmanın basamağıydı.

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Bugün tartışılıyorsa, Türkiye’nin ekonomik güçsüzlüğü, siyasi olarak oturmamışlığı, bu iktidarın tüm geçmişi tartışma konusu yapması, ülkeden bir devlet daha yaratılmak istendiği içindir. Ne

Fransa’da Fransızlık, ne Almanlık, ne İtalyanlık vb. tartışılır. ABD’de herkes Amerikalıyım der.

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Andımız şüphesiz tartışılır.

Andımız ile Türkiye büyük hedef ve amaçlarına varmada aracı olmamıştır. Yeniden okuyun ve ülkemiz durumuyla karşılaştırın. Bu hedefler, eğitimin çağdaş, laik, içerikli, nitelikli oluşturulmasıyla sağlanır.

Ama bundan bile ne kadar uzağız!

Andımızın ateş altında alınmasının temel nedeni bunlardır.

Orhan Bursalı’nın yazısı