Orhan Bursalı: Akşener MHP’ye dönerse kendini bitirir

Yani bir siyasi parti var ortalıkta.. Hadi geçmişi unutalım ve her şey yeni başlıyormuş gibi soralım: Meral Hanım ve tabii İYİ Parti’nin önündeki soru şudur: İktidar blokuna katılırsak ne kazanırız, Millet blokunda kalsak ne kazanırız?

Çünkü bir siyasi partinin varoluş nedeni esas olarak iktidar olmak ve ülke yönetmektir. MHP’ye döner mi? Kendini bitirir… Bahçeli veya RTE’nin ‘Dön’erine takılır.. Ama şu koşulla Meral Hanım ve benzer görüşteki arkadaşları için bir yol açılabilir: Bahçeli, şu veya bu şekilde çekilir ve büyük çoğunluk Akşener’i başkanlığa davet ederse bir birleşme olabilir. Fakat unutmayın, bu bile çok çok zor. Türkiye’de bıraksanız tüm yöneticiler lider doğdu. MHP’de o kadar lider adayı var ki!

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Yani unutun bunu, yüzde 99. Bir olasılık da Meral Hanım’ın siyasi iddiasını yitirmesi ve iltihak etmesi.. Bunu da unutun: Yüzde 99.

Orhan Bursalı’nın yazısı