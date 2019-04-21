Orhan Bursalı: AKP’nin oyu yüzde 37’nin altına geriledi, oyların çoğu MHP’ye kaydı

Okurum, mühendis Serdar Karsu’nun yaptığı ve yine uzman başka mühendislerin de doğru bulduğu hesaplar şöyle (biraz fazla hesap olacak, başka çaresi de yok): AKP yüzde 36.32; MHP ise yüzde 15.32 =Toplam oyları yüzde 51.64 Yani AKP’nin son yerel seçimlerdeoy oranı yüzde 37’nin altına geriledi.Kaybettiği oyların çoğu MHP’yekaydı. Bu hesaplar, 2018 milletvekili seçimleriyle kıyaslamalı olarak gerçekleştirildi, üstelik 2014 seçimleriyle de sonuçlar karşılaştırıldı ve yanılma payı yüzde 1’in altında değerlendirildi. Doğruluk payı artı eksi yüzde 1.
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