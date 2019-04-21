Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: AKP’nin oyu yüzde 37’nin altına geriledi, oyların çoğu MHP’ye kaydı

Okurum, mühendis Serdar Karsu’nun yaptığı ve yine uzman başka mühendislerin de doğru bulduğu hesaplar şöyle (biraz fazla hesap olacak, başka çaresi de yok): AKP yüzde 36.32; MHP ise yüzde 15.32 =Toplam oyları yüzde 51.64 Yani AKP’nin son yerel seçimlerdeoy oranı yüzde 37’nin altına geriledi.Kaybettiği oyların çoğu MHP’yekaydı. Bu hesaplar, 2018 milletvekili seçimleriyle kıyaslamalı olarak gerçekleştirildi, üstelik 2014 seçimleriyle de sonuçlar karşılaştırıldı ve yanılma payı yüzde 1’in altında değerlendirildi. Doğruluk payı artı eksi yüzde 1.

Orhan Bursalı’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Havaalanına bir ağıt: Büyüyen yok-yer

Mekânın hafızayla örtüştüğü bir dönemden gitgide hafızada tutunmaz mekânlara geçiyoruz yıllardır, bunun en son örneğini de metropolümüzün en eski havaalanının ticari yolcu taşımacılığına kapanarak yeni büyük havaalanına taşınılmasıyla yaşadık.

Cihaner: Veri kopyalama için yürütmeyi durdurma kararı verilemez

Eski Erzincan Cumhuriyet Savcısı ve CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verilerin kopyalanmasına ilişkin talimatına yönelik alınan yürütmeyi durdurma kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...