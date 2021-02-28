Orhan Bursalı: AKP, ortağının artan baskısına kayıtsız kalamaz

Meclis’e savcılar tarafından gönderilmiş 1400 kadar fezlekeden, Meclis Başkanı 33 tanesini karma komisyona gönderdi.

Bu iş ne zaman oldu?

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MHP’nin aylardır HDP’nin kapatılması konusunda ısrarla çağrı yapmasından sonra. Sözde onlar da dosya hazırlamış ve başsavcılığa kapatma için başvuracaklarmış. Fakat ana hedefleri Başsavcılık; adeta “ne duruyorsunuz kapatmak için, harekete geçsenize” şeklinde yargıya bir baskı var.

Ama şüphesiz AKP’nin işaret vermesi gerekir. Çünkü savcılık AKP’nin tavrını biliyor, parti kapatmayı zorlaştıran onlar. Fakat AKP, ortağının artan baskısına kayıtsız kalamaz. Koskoca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ayakta tutan, sistemi sırtlamış parti!

Orhan Bursalı’nın yazısı