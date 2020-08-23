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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: AKP iktidarı zayıfladıkça polis-emniyet gücünü artırıyor

İlginç bir Cumhurbaşkanı kararı ile karşı karşıya kaldık dün sabah, RTE ‘müjdeli haber’i üç günlük bir duyuru bombardımanıyla büyük bir şov ile verirken, aynı sabah Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararı adı altında İstanbul’da bir yedek polis gücü kurulacağı ‘müjdesi’ okuyorduk.

Ne demek bu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ‘hazır takviye gücü’, ‘taşra teşkilatı’ olarak tutulacak, hazır bekletilecek.

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Kaç bin kişi, belli değil. 10 bin? 25 bin? 50 bin? Ve neden?

Bir ‘polis devleti’ yorumları zaten yapılıyor. Ama mesele biraz bunun da ötesinde: AKP iktidarı zayıfladıkça polis – emniyet gücünü artırıyor. Hele Cumhurbaşkanı’nın son kararı ile bu bağıntı arasında artık tamamen bire bir ilişki kurma noktasına geldik.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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Çatladınız mı, patladınız mı, şiştiniz mi!

Elbette Karadeniz’de doğalgaz kuyusu bulunması olumlu bir gelişme. İktidar bulunan bu rezervi yeni bir başarı destanı yazmak, tabanını konsolide etmek; kendi tabanından olmayanlara da; “Şiştiniz mi, çatladınız mı patladınız mı” demek için kullanmak istiyor. Ancak ne var ki ortada şişecek-çatlayacak bir durum bulunmuyor.

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