Orhan Bursalı: AKP iktidarı zayıfladıkça polis-emniyet gücünü artırıyor

İlginç bir Cumhurbaşkanı kararı ile karşı karşıya kaldık dün sabah, RTE ‘müjdeli haber’i üç günlük bir duyuru bombardımanıyla büyük bir şov ile verirken, aynı sabah Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararı adı altında İstanbul’da bir yedek polis gücü kurulacağı ‘müjdesi’ okuyorduk.

Ne demek bu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ‘hazır takviye gücü’, ‘taşra teşkilatı’ olarak tutulacak, hazır bekletilecek.

Reklam

Kaç bin kişi, belli değil. 10 bin? 25 bin? 50 bin? Ve neden?

Bir ‘polis devleti’ yorumları zaten yapılıyor. Ama mesele biraz bunun da ötesinde: AKP iktidarı zayıfladıkça polis – emniyet gücünü artırıyor. Hele Cumhurbaşkanı’nın son kararı ile bu bağıntı arasında artık tamamen bire bir ilişki kurma noktasına geldik.

Orhan Bursalı’nın yazısı