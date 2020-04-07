Orhan Bursalı: 60 yaş altı ölümler neden Avrupa’nın dört, dünyanın dokuz katı, araştıran var mı?

İşyerleri mutlak önlemler almaya zorlanıyor mu? Hayır.

20 yaş ve altında olup da günlük yaşamını sürdürmek zorunda olanlara bir yardım yapılıyor mu? Hayır.

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Dışarıda çalışmaya bırakılan insanların, virüsü bulaştırma risklerini araştıran kimse var mı? Sıfır bilgi!

Bilim Kurulu ve hükümetin bu konuda organize ve çok yönlü bir araştırma başlattığını duyan var mı? Hayır.

Dünyada COVIT-19 üzerine bini aşkın araştırma yayımlandı.. Türkiye’den bir tane var mı? Yok gözüküyor!

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Mesela 60 yaş altı ölümler neden Avrupa’nın 4, dünyanın 9 katı, araştıran var mı? Hayır

Yardımlar üzerine şeffaflık var mı?

Cumhurbaşkanı ülke çapında yardıma muhtaçlar için yardım kampanyası başlattı.

Dağıtım ilkeleri belli mi, açıklandı mı? Hayır!

Toplumun hangi kesimlerine dağıtılacak, bilgi var mı? Hayır!

Kimlere dağıtılacağını AKP yerel öneticileri mi belirleyecek, iktidarın ve partinin valileriyle birlikte; bilmiyoruz ama genel kanı, evet büyük ölçüde!

Bu konularda saydamlığa nasıl zorlanır iktidar, tek adam rejimi?

Orhan Bursalı’nın yazısı