Orhan Bursalı: 25 yıllık sevgilisi tarafından bir gecede terk edilmenin kabusu

Çekip vuracaklar İstanbul’u! 25 yıllık sevgilisi tarafından birden bir gecede terk edilmenin kâbusunu yaşıyorlar.. Çocuklarının anası mı, sağmal ineği mi, 25 yıldır varını yoğunu kullandığı ve milyonlarca oy deposunu beslediği mi, yandaşlarını ve tüm aile çevresini emzirdiği mi.. Hepsi, ve daha neler!

“İstanbul başka kocaya kaçtı” havasındalar! İhanete uğramış kızgın, silahlarını kuşanmış, gözü dönmüş 10 gündür pusuya yatmışlar! Vurup öldürecekler..

Önceki “Kırmızı Pazartesi” işleyeceklerdi cinayeti. Hemen o meşum gecenin ertesi günü! Birileri durdurdu: Belki ihanet etmemiştir! Belki kandırılmıştır; veya belki kandırırız, geri döndürürüz!

9 gündür çılgınca bir çaba içindeler.. Yüzleri morarmış, gözleri dönmüş, burunlarından soluyan soluyana! Yoksa 16 milyonu çekip öldürecekler. YSK adında bir adliye kapısında! İstanbul göğsünü siper etmiş, cinayeti önlemeye çalışıyor…

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Orhan Bursalı’nın yazısı