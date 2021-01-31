Orhan Bursalı: 2023, son aşama, son şanstır Kılıçdaroğlu için

Kurulan rejim, vites artırarak tüm partilerin varlıklarını tehdit eder bir duruma hızla yükseltiyor ülke koşullarını. Cumhurbaşkanı, CHP’nin bile gerçekte olmadığını söylemeye girişti!

Tek adam rejimine karşı kurulan Millet İttifakı, bu açıdan ülkede siyasal varlık meselesini koruma amacını da taşıyor.

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Sonuca gelirsek Kılıçdaroğlu’nun, “sağ-sol yok, demokrasi cephesi var” politikası, koşulların dayattığı bir acil durum ittifakını çağrıştırıyor.

Bu ittifak 2018 seçimlerinde başarılı sonuçlar üretti. Ve Kılıçdaroğlu’nu yeniden liderliğe taşıdı.

2023, son aşama, son şanstır Kılıçdaroğlu için de. Çok ince ayarlı ve ayrıntılı düşünülmüş politikalarla yürürse finali parlak olur.

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Orhan Bursalı’nın yazısı