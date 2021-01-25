Orhan Bursalı: 2023, kesin her şeyi kaybetmenin tarihidir

2023, kesin her şeyi kaybetmenin tarihidir. Kılıçdaroğlu’nun bu seçimde hem geniş cephe politikası hem de İmamoğlu seçimi başarılı oldu ve iktidarın kaybetmesine yardımcı oldu. Şimdi benzer bir sürecin içindeyiz ve bu politik çizginin daha bir üst düzeyde ve daha başarılı sürdürülebilmesi ve CHP’nin kendi güçlerini de seferber etmesi halinde, 2018 sürecine 2023’te nokta konacaktır.

Bu geçişlerden sonra, bu yazının odak konusu Saray’ın CHP politikasına dönebiliriz. Çünkü bu, önümüzdeki dönem çok sık karşımıza gelecek ve analiz konusu olacak.

Reklam

Saray, CHP’yi çökertme politikası izliyor. Çünkü muhalefetin belkemiğini CHP oluşturuyor. Onu çökertmek ve dağıtmakla, Millet İttifakı’nın da yeniden oluşturulmasını önleyeceğini hesap ediyor.

Bu politikanın, bir yargıyı kullanma ayağı var.

Bir de Kılıçdaroğlu’nu çökertme ayağı.

Reklam

Orhan Bursalı’nın yazısı