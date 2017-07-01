Orhan Bursalı: 20 bin kişiye yakın insan bedenlerini ortaya koyarak yürüyorlar

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20 bin kişiye yakın insan bedenlerini ortaya koyarak yürüyorlar.

Neden öyle dedim? Çünkü iktidardaki muktedirlerin “lütufları” sayesinde bu yürüyüş gerçekleşiyor. Öyle dediler ya! Bazı duygu ve düşünceleri tamam nefret düzeyinde hissedersiniz, dilinizin ucuna gelir, damarlarınız şişer, öfkenizi dışa vurmak istersiniz, ama bulunduğunuz makam bakımından susarsınız, yüzünüze bir gülümseme maskesi takmasını bilirsiniz. Her ne kadar muhataplarınız bunun gerçek olmadığını bilse de!

…Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri kararlı. Ok, yaydan çıktı ve Enis’e biçilen uyduruk ceza ile Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin bedenine saplandı. Adalet, hak – hukuk, bağımsız yargı, bunların hepsinin boş laflar olduğu her bir karar ve uygulama ile kanıtlanıyor.

CHP ve yüzde 50’lik muhalefet ya var olacak ya da dükkânı kapatıp uzuuun bir tatile çıkacaktı.

Kılıçdaroğlu’nun Yürüyüşü müthiş büyük destek aldı. İnsanlar mutlu, sevinçli, güle oynaya yürüyor. Giresunlular, Edirneliler, İzmirliler, tabii İstanbullular ve yerel halktan ve örgütlerden katılımlarla, büyük bir toplum, aslında Türkiye yürüyor… “Hayır”, yürüyor. Referandum ruhu ayakta ve yürüyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı