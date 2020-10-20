Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: 18 yıl boyunca, Batı bilimini, felsefesini, düşüncesini aşmak için ne yaptınız?

Cumhurbaşkanı’nın İbn Haldun Üniversitesi’nde yaptığı konuşmayı anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Müthiş bir kafa karışıklığı var.

İktidar cenahının okumuş yazmışların da bir ‘Batı taklitçiliği’ lafı var. Cumhurbaşkanı ve yazıcıları bunu kullanıyor. Taklit bir öğrenme sürecidir. İnsan papağan değil. Yukarıda sözünü ettiğimiz uygarlığı (İslam dünyası bilginlerinden öğrenerek üretilen) ortaçağın başından itibaren alıp geliştiren, Avrupalı bilimciler, sanatçılar, düşünürler oldu. Rönesans, aydınlanma ve bilimsel teknolojik devrimlerle isimlendiriyoruz. Ki Batı’nın tüm üstünlükleri bunlardan doğdu!

Reklam

Gerçi “Batı taklitçiliği” diye Türkiye bilimi vb. ile birlikte ‘Batı’ da aşağılanıyor.

Hür insanlarımız 100 yılda ancak öğrenerek katkılarda bulunabildiler. Çünkü Osmanlı’dan ‘aklı hür, vicdanı hür, fikri hür’ hiçbir bilimsel kültür, yaratıcılık, bilgi, kuram, uygar düşünce devralmadılar. Tek bir evrensel adı geçen Osmanlı bilimcisi yoktur. 700 yıl boyunca!

Cumhuriyet sıfırdan hepsini inşa etmek zorunda kaldı.

Reklam

Peki, 18 yıl boyunca, Batı bilimini, felsefesini, düşüncesini aşmak ve Türkiye’yi onların üzerine çıkarmak için ne yaptınız?

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

Yetkili: Otomobil yatırım aracı haline geldi; fiyat artışı devam eder

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden olduğunu ve otomobilin yatırım aracı haline geldiğini belirterek bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam etmesini beklediğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...