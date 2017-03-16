‘Örgüt üyeliği’yle yargılanan Prof. Gözaydın’ın TV programı da ‘kanıt’ sayıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Gediz Üniversitesi’nden Prof. Dr. İşten Gözaydın hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla açılan davanın iddianamesinde Can Erzincan ve Samanyolu TV’deki programları da ‘kanıt’ olarak gösterildi.

İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda geçen yılın aralık ayında gözaltına alınan Prof. Dr. İştar Gözaydın ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 27 Aralık 2016’de tutuklanmıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre darbe öncesi 17 Haziran 2016’da Can Erzincan TV’de yayınlanan ‘Prof. İştar Gözaydın’la Güne Bakış’ isimli programda sunucu Erkan Akkuş’un sarf ettiği sözler iddianameye girdi: “Velev ki böyle bir terör örgütü var. Böyle bir terör örgütü Yargıtay’ca onanmamış terör örgüt tanımı yok şu anda. Ama diyelim bu terör örgütü kabul edildi onaylandı. Hatta uluslararası camiaca da terör örgütü kabul edildi. Bu söyledikleri tırnak içindeki FETÖ denilen saçmalık. Ona rağmen biz de sempati duyuyoruz ve öyle yayınlar yapıyoruz. Şu andaki anayasa böyle bir durumda dahi gelip buradaki malları 30’uncu maddeye göre gelip müsadere edemez…”

İddianamede Gözaydın’ın şu sözlerle Akkuş’a katıldığı hatırlatıldı: “Benim söyleyeceklerimin hepsini aslında siz söylemiş oldunuz, baştan siz söylemiş oldunuz. Ama bir kez daha altını çizerek dediğiniz gibi devam edeyim ben de…”

İzmir başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede programdaki sözlerin tek başına ‘silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ olarak değerlendirilebileceği öne sürüldü.

‘Akademik ünü kullanıldı’

Gülen Cemaati’nin 17-25 Aralık’tan sonra ‘terör örgütü’ tarafından deşifre olduğu, Gözaydın’ın bunu fark etmesi gerektiği halde sunulun maddi imkanların daha iyi olması nedeniyle Samanyolu TV ve Gediz Üniversitesi’nden önerilen teklifleri kabul ettiği de iddia edildi: “Şüphelinin alanında tanınan, ağırlığı olan, yurt içi ve yurt dışı akademik dünyada etkinliği olan bir kişi olduğu kuşkusuzdur. Örgüt şüphelinin kimliğini kullanarak kamuoyunda meşru ve legal görünmek, sempati toplamak, şüphelinin de tanındığı ortam ve camialarda etkinliğini arttırmak amacıyla şüpheliyi kendi bünyesi içine dahil etmek istemiş, şüphelinin akademik ününü ve etkinliğini kullanarak Gediz Üniversitesi’nde, Samanyolu TV ve Can Erzincan TV gibi televizyon kanallarında şüpheliyi ön plana çıkararak kamuoyundaki ağırlığını arttırmak istemiştir.”

İzmir başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderildi.