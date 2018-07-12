‘Örgüt üyeliği’nden yargılanıyordu: ‘Balyoz davası’nın hakimine tahliye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda Türkiye’de pek çok gazeteci ve politikacıya, ‘üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek’ gerekçesiyle verilen hapis cezalarına dair emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

AİHM bu ceza gerekçesi için “Aşırı geniş yorumlanıyor. Öngörülemez” tespitinde bulundu.