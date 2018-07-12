Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Örgüt üyeliği’nden yargılanıyordu: ‘Balyoz davası’nın hakimine tahliye

 

15 yıla kadar hapsi istenen ‘Balyoz davası’ eski hakimi Ömer Diken tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Diken, 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Eski hakim hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Diken, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada Diken, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Sabit adresi bulunduğunu, kaçma ihtimali olmadığını belirten Diken, tahliye talebinde bulundu.

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Duruşma savcısı, Diken’in adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, Diken’in adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Diken, haftada bir kez karakola gidip imza atacak.

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