Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Örgüt üyeliği’: ‘Ergenekon savcısı’ Pekgüzel’e yedi yıl altı ay hapis cezası

 

Adana’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel’e yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Reklam

Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ‘ByLock’ yüklemediğini iddia ederek, “Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Savcı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Reklam

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel’i yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

‘Örgüt üyeliği’: Tahliye kararı verilen ‘Balyoz davası’ hakiminin tutukluluğuna devam  

SON HABERLER

Barolar Birliği, Washington’ı ABD barolar birliğine şikayet etti

  Türkiye Barolar Birliği, ABD Barolar Birliği’ne gönderdiği mektupta Washington’ın Türkiye’ye yönelik uygulamaya koyduğu  yaptırımlarla egemen bir devletin yargısına müdahale ettiğini belirterek,  “Yargımıza güvenimiz tamdır” dedi. Washington, İzmir’de tutuklu Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...