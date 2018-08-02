‘Örgüt üyeliği’: ‘Ergenekon savcısı’ Pekgüzel’e yedi yıl altı ay hapis cezası

Adana’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel’e yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ‘ByLock’ yüklemediğini iddia ederek, “Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Savcı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

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Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel’i yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.