‘Örgüt üyeliği’: Adil Öksüz’ü bırakan ‘itirafçı’ hakime dokuz yıl hapis cezası

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez’e sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Çetin Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Öksüz’ün Almanya’da görüldüğüne ilişkin haberler üzerine, araştırılması için Almanya’ya nota verilmiş, Almanya “Adil Öksüz burada değil” demişti.

Sönmez, HSYK tarafından açığa alınmış, ardından meslekten ihraç edilmişti. Eski hakim gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık yasasından faydalanarak ‘itirafçı’ olunca elektronik kelepçe takılıp ev hapsine gönderilmiş, ancak emniyetteki ifadesindeki bazı bölümleri savcılıkta değiştirmesi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sönmez’in savcılık ifadesinde, “Yurt dışı çıkış yasağı olduğu için Öksüz’ü tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Cemaat abisiydim. Gülen’le yemek yedim” dediği öne sürülmüştü.

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‘Suçsuzum’

AA’nın haberine göre, Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Sönmez, avukatıyla katıldı. Sönmez, Cihan Ergün, Köksal Çelik, Ali Rıza Çam ve Kemal Açıkgöz’ün tanık olarak dinlenmesini, Öksüz’ün üzerinden çıkan eşyaları iade eden kamu görevlilerinin yargılandığı dava dosyasının incelenmesini ve firari sanığın nezarethanedeki görüntülerinin dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, Sönmez’in taleplerini bu aşamada yargılamaya fayda sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Daha sonra son savunmasını yapan sanık Çetin Sönmez, aleyhindeki tanık beyanlarının 20-25 yıl öncesine ait olduğunu, hala kamu görevinde bulunan aynı tanıkların mahkemede lehinde ifadeler kullandıkları söyledi. ‘FETÖ’yle ilgisinin bulunmadığını savunan Sönmez, tahliye ve beraat talep etti.

Savunmaların ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin görüşünü tekrarlayarak, Sönmez’in ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan Sönmez, “Tahliye ve beraat istiyorum. Suçsuzum” dedi.

Müzakerenin ardından, mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Alp, sanık Sönmez’in ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapisle cezalandırıldığını kaydetti.

Kararla birlikte tutukluluğunun devamına hükmedilen Sönmez, cezaevine götürüldü.