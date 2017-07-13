‘Örgüt sorumlusu’ denildi: Almanya’da ‘PKK üyeliği’nden Türk vatandaşına ceza

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Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, 47 yaşında bir Türk vatandaşını ‘eski PKK üyesi’ olduğu gerekçesiyle üç yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, mahkemeden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki zanlının ‘yurtdışındaki terörist bir örgüte üye olma’ suçundan ceza aldığı belirtildi.

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Zanlıya verilen cezada PKK’nın ‘tehlikeli terörist bir örgüt olması’ faktörünün dikkate alındığını kaydeden mahkeme, zanlının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğunu belirtti. Mahkeme zanlının daha önce suç işlememesinin ise ‘hafifletici neden’ olarak dikkate alındığını belirtti.

Federal Başsavcılık, zanlı hakkında üç yıl üç ay hapis cezası talep etmişti. Mahkeme heyetine göre, zanlı PKK’nın profesyonel kadrosuna dahildi ve örgütün Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu olarak görev yaptı.

Mahkeme kararında zanlının daha sonra ise PKK’nın Dortmund ve Düsseldorf sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi. Heyet, zanlının ‘örgütün propagandasını yaptığını, yeni elemanlar kazanmaya çalıştığını ve örgüte para temin etmeye çalıştığını’ ifade etti.

PKK, 1993 yılından bu yana Almanya ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü’ olarak kabul ediliyor ve terör örgütleri listesinde yer alıyor.