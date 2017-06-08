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‘Örgüt propagandası’ndan tutuklanan gazeteci Güven’e 10.5 yıla kadar hapis talebi


 

Silivri Cezaevi’nde 15 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlamasıyla 2.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Fotoğraf: [email protected]

İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Propaganda iddiasıyla tutuklanmıştı

Güven, 12 Mayıs sabahı evinde gözaltına alınmış, gözaltı gerekçesinin Cumhuriyet’in Alper’in ölümüyle ilgili haberde ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ başlığını kullanması olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltı süresi yedi gün uzatılan Güven ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘kişinin hatırasına hakaret’le suçlanmıştı.

Çağlayan’daki adliyeye getirilen Güven, sorgusunun ardından ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Metris Cezaevi’ne gönderilen Güven, kararın ardından “Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok” demişti.

Haber neydi?

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, 10 Mayıs’ta merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek için yola çıkmıştı.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa Mevkii’nde yan yoldan çıkan hafriyat kamyonu, Alper ve Akşehirli’nin bulunduğu araca önce çarpmış, sonra da üzerine devrilmişti.

Alper’in darbe girişiminin ardından ilk iddianameyi hazırlaması ve ‘FETÖ’ soruşturmalarında etkin bir isim olması nedeniyle, suikast şüphesi de gündeme gelmişti.

Cumhuriyet gazetesi, kazayı “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla haberleştirmesinin ardından bazı kesimlerce hedef gösterilmişti.

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